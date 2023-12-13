Baba ile oğlu, husumetli oldukları kişi tarafından bıçaklandı!

Melikgazi'de H.U. ile oğlu M.M.U., husumetlileri H.H. tarafından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:31
Baba ile oğlu, husumetli oldukları kişi tarafından bıçaklandı!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi’nde saat 21.30 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; H.H. (28) ile husumetlisi H.U. (58) ve oğlu M.M.U. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Cadde üzerinde devam eden tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

H.H., bıçakla H.U. ile oğlu M.M.U.’yu yaralarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

M.M.U. boyun ve kalça kısmına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, babası H.U.'nun ise karın bölgesi ve burnunda kesikler oluştu.

Yaralı baba- oğul sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ise olayın şüphelisi H.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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