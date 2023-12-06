Husumetlileri barıştırmak istedi, silahlı saldırıda öldürüldü!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:29

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:29

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya Ömertepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.

İddiaya göre; bir süre birlikte olan Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö., aralarında anlaşmazlıklar çıkınca ayrıldı. Özlem Y., bir süre sonra Yunus Emre E. ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa süren ilişkinin ardından sevgililer ayrılırken, Yunus Emre E. ilişkinin bitmesine neden olduğu iddiasıyla Akif Mehmet Ö.'ye ölüm tehditleri savurmaya başladı.

Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ö.'nün arkadaşı Cemil Can Çırak da husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak için arabuluculuk yaptı. Arabuluculuk buluşmasında taraflar konuşarak ayrıldı.

BULUŞMA SONRASI ÖLDÜRÜLDÜ

Cemil Can Çırak, dün akşam saatlerinde Akif Mehmet Ö. ile görüştükten sonra evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobil içinde, arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Çırak evine gireceği sırada tabancayla ateş açtı.

Göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanan Çırak, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından Yunus Emre E. ile arkadaşları geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Çırak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Burak K., Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö.'nün ifadesine başvurdu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Yunus Emre E., saldırı sırasında yanında bulunan kişilerle birlikte Maden Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.