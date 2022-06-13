Baba, kendisini bıçaklayan oğullarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa’da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı.
Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gökhan B.’nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KOMŞUDA SAKLANAN BABA GÖZALTINA ALINDI
İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Baba, kendisini bıçaklayan oğullarını vurdu: 1 ölü, 1 ya
- İzmir'de 'akaryakıt' protestosu
- Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 yaralı
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- 'Haziran 2023 demesinin nedeni...'
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı