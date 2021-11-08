Baba, oğul kavgası hastanede bitti
Karaman'da Ali Y. (57) ile oğlu Zülfikar Y. (27) arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.
Karaman'da Ali Y. ve oğlu Zülfikar Y. arasında evde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Bir zam da alkole
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- The Economist'ten Türkiye analizi
- Diyanet en çok sorulan soruları açıkladı
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler