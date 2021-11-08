Baba, oğul kavgası hastanede bitti

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:30

Karaman'da Ali Y. ve oğlu Zülfikar Y. arasında evde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.