Baba ve 2 çocuk hayatını kaybetmişti: Samsun’da aynı bölgede ikinci heyelan!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:57

Güncelleme: 28.04.2025 - 19:57

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda, baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Bugün de aynı AVM’nin yanındaki 5 katlı bir binanın yanında bir heyelan meydana geldi. Muhtemel risk nedeniyle bina tahliye edilirken, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak ise yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Polis, kapalı yoldan geçmeye çalışan diğer yurttaşları da bölgeden uzaklaştırdı.

"BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Tedbir amaçlı şu anda binanın boşaltılması gerçekleştiriliyor. Birazdan bilirkişiler gelecek, gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu an için bir olumsuzluk yok" dedi.

Heyelanın yaşandığı binayla ilgili AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaparken, teknik inceleme için uzman ekiplerin raporlarının beklenildiği belirtildi.