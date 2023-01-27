Baba ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu... İstanbul Sancaktepe'deki aile dehşetinde korkunç ayrıntılar ortaya çıktı: 'Önce yemek yemiş, sonra kazan dairesine gitmiş...'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:58

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 15:09

Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde; site sakinleri, sitede görevli olan Mehmet A.'dan haber alamamaları üzerine Mehmet A.'nın meslektaşı olan birini aradı.

ÇİLİNGİRLE İÇERİ GİRDİLER

Mehmet A.’nın meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi.

Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, Mehmet A. ile yaşları 7 ve 13 olan iki erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun cansız bedenlerini buldu.

'İNTİHAR' İDDİASI

Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocukları ile birlikte intihar ettiği iddia edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOMŞUSU KONUŞTU

Son olarak korkunç olayda ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, “Çocuklar 8 - 10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor” dedi.

'EŞİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede, Mehmet A.'nın eşi Hülya A.'yı Sultanbeyli'de darbettiğini belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.'nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.