Son dakika... İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Son dakika haberi... Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın, eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğu ile birlikte intihar ettiği iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:44
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Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede, sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. 

Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu, bir de Mehmet A. isimli yetişkin erkeğin cansız bedenlerini buldu. 

'İNTİHAR' İDDİASI

Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocukları ile birlikte intihar ettiği iddia edildi. 

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, inceleme sürüyor.


Sancaktepe İstanbul Cinayet

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