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Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulunmuştu: Soruşturmada yeni gelişme!

Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulunmuştu: Soruşturmada yeni gelişme!

20.05.2025 12:19:00
Güncellenme:
DHA
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Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetleri bulunmuştu: Soruşturmada yeni gelişme!

Diyarbakır’da, Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide dün feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati’nin (15) cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazelerinin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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