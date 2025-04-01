Baba ve oğul 7 yıl arayla aynı şekilde hayatını kaybetti

Ordu’da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ercan Uzunlar, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzunlar’ın oğlu da 2018 yılında yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Baba ve oğul 7 yıl arayla aynı şekilde hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:32

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 24 yaşındaki Enes A.’nın kullandığı motosiklet, trafiğe kapalı caddede yürüyen Ercan Uzunlar’a çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dokuz gün boyunca yaşam mücadelesi veren Uzunlar, hayatını kaybetti.

Acı olay, Ercan Uzunlar’ın 7 yıl önce kaybettiği oğlunu hatırlattı. 2018 yılında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde meydana gelen bir trafik kazasında Metehan Uzunlar da yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Enes A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Ordu #trafik kazası

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