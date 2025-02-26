Trafik kazası geçirmişti... Müjde Ar'dan sağlık durumuna dair ilk açıklama: 'Ölümden döndüm'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:02

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:02

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Müjde Ar, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte içinde bulunduğu lüks araçla trafik kazası geçirdi. Araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU İYİ

70 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada, Ar’ın sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu, detaylı tetkikler sonucunda sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi. Sanatçının tedavisinin normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı sürdüğü ifade edildi.

"ÖLÜMCÜL BİR KAZAYI UCUZ ATLATTIK"

Kazanın ardından Magazinsortie’den Olcay Ünal Sert’e konuşan Müjde Ar, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik, öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil."

Kazadan hafif yaralarla kurtulduğunu belirten sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok ama kavun büyüklüğünde bir şişlik var" dedi.