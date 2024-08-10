Baba yadigarı gezi teknesi, mahkeme sonucu beklerken battı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 10.08.2024 - 15:42

Foça Küçükdeniz Limanı'nda bağlı eskiden gezi teknesi olarak kullanılan 'Gülay' isimli tekne, dün öğle saatlerinde su alarak yan yattı. Tekne kısa sürede sulara gömüldü.

Dalgıçlık hizmetleri firması sahibi tekne sahibi Mert Fırat ve ekibi, teknenin çevresini bariyerle çevirdi. Dağılan teknenin parçaları vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Tekne enkazı kamyona yüklenerek bölgeden taşındı.

Yaklaşık 50 yıllık teknenin ilçede 'korsan Mesut' olarak tanınan babası merhum Mesut Fırat'a ait olduğunu dile getiren Mert Fırat, "8 yıl önce tersanedeki bakımı sırasında düşüp, zarar gördü. Bakımını üstlenmeyen tersaneye dava açtık. Limanda bağlı duruyordu. Devam eden mahkeme süreci nedeniyle yıllardır bakım ve onarım yapamadık. En sonunda su alıp, battı. Teknenin dağılan parçaları için çevresine bariyer çektik. Herhangi bir kirlilik olmadan kaldırıyoruz. Baba yadigarı tekneyi mahkeme sonucu beklerken kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.