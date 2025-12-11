Babacan'dan Erdoğan'a yasa dışı bahis tepkisi: Reklamları kaldırın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Kumar ve bahis reklamının serbest olduğunu kaydeden Babacan, "Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın" önerisinde bulundu.

Babacan, X hesabından şunları yazdı:

"Bu nasıl mücadele Sayın Erdoğan?

Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor.

Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!

Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın.

Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi."

