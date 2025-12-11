Cumhuriyet Gazetesi Logo
Babacan'dan Erdoğan'a yasa dışı bahis tepkisi: Reklamları kaldırın

11.12.2025 17:04:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Kumar ve bahis reklamının serbest olduğunu kaydeden Babacan, "Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın" önerisinde bulundu.

"CAYIR CAYIR REKLAMLARI YAYINLANIYOR"

Babacan, X hesabından şunları yazdı:

"Bu nasıl mücadele Sayın Erdoğan?

Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor.

Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!

Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın. 

Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi."

