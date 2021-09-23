Babacan: İçler acısı bir durum, bir an önce...

23 Eylül 2021 Perşembe, 15:28

Babacan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

“HER SEKTÖRÜ KENDİ YERİNDE BİZZAT YERİNDE GÖRMEK TANIMAK LAZIM”

“Bugün Zonguldak’tayız. Taşkömürü maden ocağındayız. Ülkemizin gerçekten çok önemli, çok kıymetli hazinelerinin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Türkiye; doğal kaynaklar, madenler özellikle kömür madeni açısından gerçekten çok zengin bir ülke. Bu kaynaklarımızı ne kadar verimli değerlendirebilirsek, ne kadar çok kullanabilirsek ülkemizin ekonomisi için o kadar faydalıdır.

Şunu unutmayalım ki, toprağın altından çıkarttığımız her bir kilo maden, eşittir o kadar miktar ithalatın azaltılmasıdır. Ülke ekonomisi açısından, ülkemizin genel makro dengeleri açısından en önemli sektörlerden birisinde şu anda tam da içerisindeyiz. Kömür ocağındayız. Taş kömürü ocağındayız.

Tabi zor bir meslek. Gönül vermek gerekiyor. Hem bu işi yapan firmanın sahipleri, ortakları birkaç nesildir bu işi yapıyor. Hem de burada ayaküstü konuştuğumuz sohbet ettiğimiz bütün maden çalışanlarımız, hepsi birkaç nesildir bu işi yapıyor. Bu ancak gönül vermekle mümkün. Dededen oğula, oğuldan toruna geçen bir birikimle ancak olur.

‘HER ŞEYİ KURALINA, KİTABINA MUTLAKA UYGUN YAPMAK GEREKİYOR’

Madencilerimiz bizim çok kıymetli. Bu işi yapan hem işletmecilerimiz hem de bu işte çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, mutlaka adımların atılması gerekiyor. Türkiye’de maden işletmeciliği ile ilgili izinler, lisanslar gerçekten zor bir alan. Karışık bir alan. Çok açık yürüyen bir alan değil. Yatırımcılarımızla konuştuğumuz zaman her zaman sorunları, şikâyetleri dile getiriyorlar.

Ama öte yandan çalışanlar açısından, iş sağlığı ve güvenliği açısından da gerçekten çok çok dikkat edilmesi gereken bir alan. İş sağlığı ve güvenliği açısından asla en ufak bir tedbirsizlik olmaması gerekiyor. Her şeyi kuralına, kitabına mutlaka uygun yapmak gerekiyor.

Zor şartlar. Biraz önce arkadaşlarımızla beraber gezdik, gördük. Hangi konuda olursa olsun, hangi sektör olursa olsun karar alma noktasına gelindiği zaman, mutlaka o sektörü iyi tanımak lazım, iyi bilmek lazım. Ankara’da kapalı ofislerde, kapalı makamlarda bu işler olmuyor. Mutlaka her sektörü, kendi yerinde bizzat yerinde görmek tanımak lazım.

Bugünkü Zonguldak ziyaretimizde bu maden ocağı programı bizim için gerçekten kıymetli oldu, önemli oldu. İleride kömürcülükle ilgili, madencilikle ilgili alacağımız kararlarda olsun, bu sektörde çalışan vatandaşlarımızın çalışma, yaşama şartları olsun bütün bunlarla ilgili programlarımızı, planlarımızı oluştururken ve kararlar alırken bizzat yerinde gördüğümüz, müşahede ettiğimiz tablo, çok çok faydalı olacaktır.

‘MADENCİLİK ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKEN KONULAR VAR’

Tabi ülkemizin gerçekten çok kıymetli yeraltı zenginlikleri var. Tabi bu zenginliklerden daha fazla nasıl istifade edebiliriz? Bir yandan devlet, ama bir yandan da özellikle özel sektör bu işe daha çok nasıl girebilir? Daha fazla nasıl yatırım yapılabilir? İşlerini nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu konu gerçekten üzerinde çalışılması gereken, önemli bir alan. Önemli olan bir yandan bu memleketimizin kıymetini toprak üstüne çıkarırken bir yandan da bunu daha fazla daha verimli nasıl yapabiliriz?

Maliyeti etkin bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bütün bunları çok ince çalışmak gerekiyor. Burada kuşkusuz devletin düzenleme kurulu var. Denetleme rolü var. Devlet kısmen de olsa bu üretimin içinde. Ama özel sektörün önü daha fazla nasıl açılabilir? Özel sektör daha fazla bu işlere nasıl girebilir? Üretim kapasitesi toplamda, nihayetinde amacımız bu, üretim nasıl daha fazlalaşır? Tüm bunlar üzerinde çalışılması gereken konular.

Ben tekrar bütün arkadaşlarım ile beraber burada bu zor şartlarda iş yapan çalışan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm maden işçilerimize ve bu işletmenin tüm sorumluluğunu yüklenip götüren işletmecilerimize de Allah’tan kolaylık diliyorum ve bu vesileyle de bu kömür ocağından Zonguldak’tan hem tüm Zonguldaklılara hem de Türkiye’ye gönül dolusu sevgilerimi selamlarımı iletiyorum.

“MADEN OCAĞININ İÇİNE GİRMİŞ GİBİ YURT ODALARI GÖRÜYORUZ”

Şu anda sosyal medyada dolaşan yurt görüntülerine, yurt odalarına baktığımız zaman; aslında neredeyse böyle küçük mekânlardan bir maden ocağının içine girmiş gibi yurt odaları görüyoruz maalesef. Çok yüksek rakamlara bunlar kiralanıyor gerçekten şu an öğrencilerimiz en önemli sorun alanı özellikle üniversite öğrencilerimizin, yurt.

Türkiye’de zaten geçen yıldan bu yıla kiralarda çok ciddi bir artış var. Kira piyasası çok çok artmış durumda. Kaç öğrenci gezdiğimiz illerde yanımıza yaklaştı ve dediler ki, biz üniversiteyi kazandık fakat ailemizin bizi o şehre gönderecek parası yok. Yurt, ya da daire tutacak imkânımız yok. Harçlık verecek bize ailelerimizin imkanı yok. Dolayısıyla üniversite sınavını kazandığı halde maddi imkansızlıklar sebebiyle, yurt fiyatlarının yüksek olması, hayat şartlarının zor olması sebebiyle okula gidemeyecek çok sayıda öğrencimiz olacak bu sene, öyle görünüyor.

“BİR AN ÖNCE İSRAFI BIRAKIP GENÇLER İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİN”

Gerçekten içler acısı bir durum. Türkiye’ye bu yakışmıyor. Türkiye 84 milyon nüfusuyla gurur duyması gereken bir ülke, genç nüfusuyla gurur duyması gereken bir ülke ama üniversiteyi kazanan, hem de büyük şehirlerde bu puanları tuttura tuttura kazanan gençlerimizin sadece maddi imkansızlıklar ya da yurt sorunu sebebiyle okuyamaması, okula gitmekten vazgeçmesi ya da çok ağır şartlarda hayatlarına devam etmeleri gerçekten bizi çok çok üzüyor. İçimizi yaralıyor.

Bir an önce israfı bırakıp, bir an önce gençler için öğrenciler için ne kadar imkanı varsa bunları seferber etmesi lazım. Çok israf var gerçekten, çok lüks harcama var. Bu kadar israf ve lüks harcama varken bunlardan kısılıp, tasarruf edilip mutlaka en önemli konu olan eğitime ve öğrencilerimize bu kaynakların yönlendirilmesi lazım.”

Son olarak Amerika’da açılan Türkevi konusunda da görüşlerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu konuda da şöyle konuştu:

“AMERİKA’DA AÇILAN TÜRKEVİ, DESTEKLEDİĞİMİZ PROJEDİR”

“Amerika’da açılan Türkiye’nin tabi konum olarak Birleşmiş Milletler Binasının tam karşısında prestijli konumda bir bina, benim de dışişleri bakanıyken o binaya katkım olmuştu. O binanın inşaat hakkı sınırlıyken yandaki bir restoranı benim dışişleri dönemimde satın almıştık, Türkiye Cumhuriyeti olarak ve o restoranın çok ciddi bir imar hakkı vardı. O restoranda beraber, ilave imar hakkıyla beraber orada güzel bir eser meydana geldi. Tabi maliyeti nedir, kaça mal ettiler bilmiyorum.

“KENDİ MİLLETİMİZE GÖSTERİŞ YANLIŞTIR”

Onun zamanı geldiği zaman onların hepsine bakılır ama ülkemiz için bir prestijdir. Birleşmiş Milletler Binasının tam karşısında bir Türkevi’nin olması, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir mülkün olması bütün dünya açısından kıymetlidir. Eğer ülkenin itibarından bahsediyorsak, bu bir itibar projesidir bana göre ama içerideki lüks harcama, bu şatafat adeta kendi milletimize karşı gösteriş; külliyelerle, lüks uçaklar, 100 konvoyluk araçlar… Yani kendi milletimize gösteriş anlamına gelecek harcamalar son derece yanlış. Kimi kime anlatıyorsunuz? Kimin parasıyla kime hava atıyorsunuz? Ama yurt dışında yapılan böyle bir eser ülkemiz için bir itibardır. Desteklediğimiz bir projedir.”