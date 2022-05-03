Babacan'dan 'seçim çıkışı': 'Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak'

03 Mayıs 2022 Salı, 12:14

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara İl Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada; partinin seçimlere kendi logosu ve adıyla girme kararının gerekçelerini aktardı. Babacan, şunları söyledi:

"BEŞTEPE’DE BİRİLERİ OTURDUĞU YERDEN SIÇRAYACAK"



“Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi’nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkânı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum.

Baktılar ki DEVA Partisi kendileri açısından artık gerçekten büyük bir tehdit, baktılar ki DEVA Partisi geliyor, ne yaptılar? Bir siyasi mühendislik hesabıyla apar topar Meclis’e yasa teklifi sundular. Hızlı bir şekilde yasalaştırdılar. Eş zamanlı olarak propaganda makinesini çalıştırdılar. Bütün o kendi köşe yazarlarına, kendi maaşa bağladıkları yorumculara bir şeyler söylettiler: ‘Öyle bir yasa çıkarttık ki bu yeni kurulan partilerin işleri bitti artık.’ Bir baktık; DEVA Partisi aşağı DEVA Partisi yukarı… Bizim adımıza dedikodunun bini bir para. Herkes konuşuyor. Bizim adımıza senaryolar üretiyorlar. En sonunda bu durumu değerlendirdik, dedik ki; DEVA Partisi kendi adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, kendi logosu ile bayrağı ile bu seçimlere girecektir, dedik. Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak.”

SEÇİM KARARI

Babacan geçen günlerde, partisinin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurmuştu. DEVA lideri, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim, altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız" demişti.