'Babalar Günü'nde oğlunu tabancayla vurdu!
Her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Babalar Günü'nde, Karaman'dan acı haber geldi. Halit Ö. isimli baba, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye ateş etti. Baba polise teslim olurken; oğlunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.
Olay, 19 Haziran Pazar, saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti.
Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanlar içinde yere yığıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
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