Babası av tüfeğiyle kazara öldürüp intihar etmişti: Dayısından dehşete düşüren sözler!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 24.09.2023 - 15:53

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Ayaş ilçesi Evci köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksel D., oğlu Emir D. (10) ile ava gitti. Baba Göksel D., silahını kontrol ettiği sırada yanlışlıkla ateşleyerek oğlunu vurdu.

Yere yığılan oğlunu kanlar içerisinde gören baba, dayanamayarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Göksel D., öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sincan Malıköy Mezarlığı’nda, oğlu Emir D. ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Emir D.’nin iki çocuklu ailenin küçük oğlu olduğu öğrenildi.

“‘KENDİMİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEĞİM’ DİYE MESAJ ATMIŞ”

Olayla ilgili konuşan Emir D.’nin dayısı Ferhat Yurt, “Çocuğun babası av tutkunuydu. O gün de ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Önceki günler eşine mesaj göndermiş ‘Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim’ diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.