Edirne'de dehşet: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Edirne’de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:00
Edirne'de dehşet: Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bir apartmanda şüpheliler M.E. ile G.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüpheli M.E. av tüfeğiyle G.T.’ye ateş açtı.

Ağır yaralanan G.T. ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunan olayın şüphelisi M.E. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


EDirne av tüfeği

İlgili Haberler

Sokak ortasında dehşet anları: 80 yaşındaki adam av tüfeğiyle köpeklere ateş açtı!

Sokak ortasında dehşet anları: 80 yaşındaki adam av tüfeğiyle köpeklere ateş açtı!
5 yıl önce TV programına konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini av tüfeği ile öldürüp intihar etti

5 yıl önce TV programına konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini av tüfeği ile öldürüp intihar etti
80 yaşındaki baba arazi kavgasında 'av tüfeğiyle' oğlunu öldürdü

80 yaşındaki baba arazi kavgasında 'av tüfeğiyle' oğlunu öldürdü

En Çok Okunan Haberler