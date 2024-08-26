Babası boğarak katletti: 18 yaşındaki Eylem, toprağa verildi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 20:32

Güncelleme: 26.08.2024 - 20:32

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, iddiaya göre, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen ile tartıştı. Sinirlenen Murat Sevilen, kızını boğduktan sonra evden ayrıldı.

Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi eşi, Hafize Sevilen'in, iş dönüşü eve gelmesi ile ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulunca sinir krizi geçiren Hafize Sevilen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri, Eylem Sevilen’in öldüğünü belirledi.

Pizzacıda çalıştığı öğrenilen Eylem Sevilen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘ERKEK ARKADAŞINI BULMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM'

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen'i yakalayıp gözaltına aldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevilen ifadesinde, 'Erkek arkadaşı olduğunu düşündüğüm kızım, bir başka arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Ben de erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek izin vermedim. Tartıştık sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Fakat polis beni kısa sürede yakaladı” dedi.

İnşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde dün akşam, arkadaşının doğum gününe gitmesine izin vermeyen babası Murat Sevilen tarafından öldürülen Eylem Sevilen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz genç kızın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, Gönen'de Veysel Karani Camisi'ne getirildi. Eylem Eren, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızının cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Hafize Sevilen gözyaşlarını tutamadı. Kızını öldürdüğü için tutuklanan Murat Sevilen'in işlediği bir başka suçtan dolayı bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.