Balıkesir'de bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sunullah mahallesinde ikametinde aile bireyleri tarafından Fatma Çelik (41) evinde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:44
Balıkesir'de bir kadın evinde ölü olarak bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasıda ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ineleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İlgili Haberler

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Venezuelalı atlet evinde ölü bulundu: 5 kez Olimpiyatlara katılmıştı!

Venezuelalı atlet evinde ölü bulundu: 5 kez Olimpiyatlara katılmıştı!
Eski AKP’li başkan Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu

Eski AKP’li başkan Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler