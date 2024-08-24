Balıkesir'de bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 24.08.2024 - 15:44

Olay, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasıda ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ineleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.