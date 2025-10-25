‘Babası gelip alacak' dedi: 2 aylık bebeği bırakıp gitti

Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında yaşanan olayda iddiaya göre, parka gelen bir kadın, bankta oturan gence, ‘babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek kucağındaki 2 aylık bebeği bırakıp kayıplara karıştı.

Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı belirtildi.

2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı.