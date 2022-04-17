Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı
Zeytinburnu’nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmesine babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Minivan aracın üstüne düşen Muhammet Erkıl’ın kolu kırıldı.
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi.
Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Erkıl, park halindeki 34 MR 0247 plakalı minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahallede bakkal işleten Şirin Asi, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.
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