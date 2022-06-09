Babası kestiği ağacın altında kaldı; 'Abi ambulans gelmiyor mu daha?'

09 Haziran 2022 Perşembe, 13:01

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.