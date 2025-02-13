Babası suikastla öldürülmüştü: Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi!
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, holding binasına kaçak girmeye çalışan ve ölümle tehdit eden Ahmet Furkan B. isimli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Garih, babası Üzeyir Garih gibi bir cinayete kurban gitmekten endişe duyduğunu ifade etti.
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in Linkedin hesabına, Ahmet Furkan B. isimli şahıs tarafından gönderilen mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” diye tehdit içerikli bir mesaj yer aldı.
Bu mesajdan 5 gün sonra Beşiktaş’taki Alarko Holding binasına gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden otomobili ile içeri girmeye çalıştı. Holding girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., ”İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” dedi.
İZZET GARİH'İN KARDEŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre polisin olay yerine gelmesi ile gözaltına alınan Ahmet Furkan B., İzzet Garih’in kendisinin kardeşi olduğunu bu sebeple söz konusu hareketleri gerçekleştirdiğini söyledi.
Sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ahmet Furkan B. sonrasında da İzzet Garih’e tehditleri sürdürmeyi devam etti.
Bu tacizlerin ve tehditlerin sürmesi üzerine İzzet Garih’in avukatı savcılığa verdiği suç duyurusunda şunları söyledi:
“Müvekkilimin babası Üzeyir Garih’te yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001’de sebebi halen netleştirilemeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.’nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durumda müvekkilde öldürülme korkusu en üst seviyeye ulaşmıştır. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”
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