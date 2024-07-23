Babasına kızıp başını cama vurdu, hastanelik oldu

Bursa’da babasıyla tartıştan sonra başını cama vuran genç yaralandı Alnına giren cam parçasıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:32
Babasına kızıp başını cama vurdu, hastanelik oldu
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 2. Nergiz Sokak üzerindeki evlerinde oturan Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu.

Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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