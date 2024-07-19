Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:45
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheliler E.U, Y.E.K. ve S.G. yakalandı, 7 kadın kurtarıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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