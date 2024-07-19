Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheliler E.U, Y.E.K. ve S.G. yakalandı, 7 kadın kurtarıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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