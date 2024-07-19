Bursa'da sandalye fabrikasında yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:41
Bursa'da sandalye fabrikasında yangın!
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İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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