Babasına yardım ediyordu... Kesilen ağacın altında kalarak can verdi!
Alucra'da ormanda ağaç kesen babasına yardım eden 20 yaşındaki Koray Mındık, kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Elmacık köyünde öğle saatlerinde, orman işçisi olarak çalışan babasına ağaç kesiminde yardım eden Koray Mındık'ın (20) üzerine ağaç devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ormandaki kişilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ağacın altında kalan Koray Mındık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mındık'ın cansız bedeni, ağacın altından çıkarılıp otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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