Evi yıkarken duvarın altında kaldılar: 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullanılmaz haldeki evini yıkan Recep Alıcı (61) ile yeğeni İbrahim Alıcı’nın üzerine duvar devrildi.

DHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:27
Evi yıkarken duvarın altında kaldılar: 1 yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kullanılamaz haldeki evini yıkmak için çalışma yapan Recep Alıcı ve yeğeni İbrahim Alıcı’nın üstüne duvar devrildi.

Olayda İbrahim Alıcı yara almazken Recep Alıcı çöken ahşap ve tuğla parçaların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Recep Alıcı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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