Acı olay... Halat açıldı, tomruğun altında kaldı!
Espiye'de halatlardan biri açılması sonucu üzerine tomruk düşen İbrahim Bayrak adlı kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyünde Orman İşletme Şefliği deposunda kamyona yüklenen tomrukların bağlandığı halatlardan biri açıldı.
Bu sırada kayan tomruk, yükleme işi için kamyonun yanında bulunan İbrahim Bayrak'ın üzerine düştü.
Ağır yaralanan Bayrak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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