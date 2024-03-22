Babasından kaçtı, ama polisten kaçamadı!
İnegöl'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde saat 01.00 sıralarında devriye atan ekipler, şüphelendikleri 16 UV 687 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarın uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.
ÖLÜMÜ HİÇE SAYDI!
Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. Hızla ara sokaklarda seyreden sürücü, ölümü hiçe saydı. 30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu.
Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü M.M., polis ekiplerince yakalandı.
ARACI BABASINDAN HABERSİZ ALMIŞ
Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi. M.M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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