Babasını dolandıramayınca, oğluna 'Baban elimizde' diyerek otomobilin camlarını kırdırdılar

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:11

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:11

Amasya’nın Kayacık köyünde oturan Bektaş Aksel’i telefonla arayıp kendilerinin polis olduğunu söyleyen şüphelilerin, “Ben birinden inek aldım. Benim adıma sen 75 bin TL’yi hesaba yatır, ben gelince sana parayı geri vereceğim” diyerek kandırdıkları ve hesaplarına para yatırmaya ikna ettikleri belirlendi.

Bektaş Aksel bankaya gidip para yatırmak isteyince durumu anlayan banka görevlileri polise haber verdi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bankaya gelerek Bektaş Aksel’in hesabına bloke koydurarak dolandırılmaktan son anda kurtardı.

OĞLUNA ‘BABAN ELİMİZDE’ DEDİLER

Bektaş Aksel’i dolandıramayacağını anlayan şüpheliler ardından oğlu Hakan Bektaş’ı (32) arayarak “Baban elimizde taksiyle köye git, arabanı al şehre gel. Benim söylediğim yerde arabanı park et” diyerek, arabayı köyden kent merkezine getirmesi için ikna etti. Hakan Bektaş verilen talimatları yerine getirerek otomobilini köyden kent merkezine getirdi.

OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDIRDILAR

Mehmet Varinli Caddesi’ne otomobilini park ettiren dolandırıcılar, bu sefer de Hakan Bektaş’a ‘Otomobilinin bütün ön, arka camlarını ve farlarını kır ve parçala. Biz seni bankanın önünde babanla bekliyoruz” dedi. Hakan Bektaş da babasına bir şey yapacaklar korkusu ile otomobilinin bütün camlarını ve farlarını kırdı.

Hakan Bektaş’ın bankada işlemleri yaptığı sırada, bir şahsın otomobilini parçaladığı ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ulaştı. Burada yapılan soruşturmada baba ve oğlunun dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Şikayet üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“NASIL BİR DURUMA DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ANLAMADIM”

Bektaş Aksel, “Polisim diye aradılar. Telefondaki şahıs ‘Ben birinden inek aldım, benim adıma sen 75 bin TL’yi hesaba yatır, ben gelince sana parayı geri vereceğim’ diyerek, bankaya gitmemi istedi. Polis olduğunu söyleyince inandım. Banka görevlisi dolandırılacağımı anlayıp hemen polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede bankaya gelip hesaplarıma bloke koydurdu. Biz bankada işlem yaptığımız sırada dolandırıcılar oğlumu da arayıp arabanın camlarını kırmasını söylemiş. Oğlum da bana bir şey yapacaklar, korkusuyla arabamızın camlarını kırmış. Nasıl bir duruma düştüğümüzü anlamadım. Polisler bizi dolandırılmaktan kurtardı. Allah onlardan razı olsun” dedi.