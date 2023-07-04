Babasını, eşini taciz iddiasıyla öldüren şüpheli tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, eşini tacizle suçladığı babası Yaşar Ak'ı (47) tüfekle vurarak öldüren Doğukan Ak (23), tutuklandı.
Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi’nde gece meydana gelen olayda; Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak'ı (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.
Babaannesi Safinaz Doğan’ı (68) da tüfeğin kabzası ile yaraladıktan sonra evi yakan Ak, otomobil gasbederek olay yerinden kaçtı.
Jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Doğukan Ak, Alaçam Adliyesi’ne sevk edildi. Ak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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