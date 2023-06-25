Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde A.Ç., arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 3 husumetlisini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:46
Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde boş bir arazide meydana gelen olayda A.Ç., aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlileri C.M., S.Y. ve R.E. ile bahse konu arsada karşılaştı. 

İddiaya göre tarafların tartışması üzerine A.Ç., evinden aldığı pompalı tüfekle C.M., S.Y. ve R.E.’ye doğru ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, A.Ç. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan C.M. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.Y. ve R.E.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. 

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüpheli A.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


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