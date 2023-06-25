Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde Kürşat Sefa Altunten (30), tartıştığı arkadaşı Kürşat Yiğit (28) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Kürşat Yiğit, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:48
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
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Zile ilçesi Minareisağır Mahallesi'nde önceki akşam; toplandıkları bağ evinde sohbet eden arkadaş grubundan Kürşat Yiğit ve Kürşat Sefa Altunten arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kürşat Sefa Altunten'in arkasından Kürşat Yiğit de arkadaşlarıyla birlikte bağ evinden ayrıldı. Otomobili ile seyir halindeyken yolda Kürşat Sefa Altunten'i gören Yiğit, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Altunten, kanlar içerisinde yığılırken, olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Altunten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Altunten'in cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. 

Olay yerinden kaçan Kürşat Yiğit, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Yiğit'in sorgusunda alkollü olduklarını, tartıştıklarını ve daha sonra av tüfeği ile vurduğunu söylediği öğrenildi. 


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Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

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