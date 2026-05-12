Babasını öldüren şüpheli adliyede: Ayrıntılar ortaya çıktı

12.05.2026 10:55:00
Güncellenme:
DHA
Samsun'da tartıştığı 59 yaşındaki babası İbrahim Yavuz'u 8 kez tabancayla ateş ederek öldüren 35 yaşındaki Doğancan Yavuz adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; Doğancan Yavuz, evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u kendine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim Yavuz

8 KEZ ATEŞ ETMİŞ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, İbrahim Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doğancan Yavuz'un 8 kez ateş ettiği belirtildi.

İncelemenin ardından Yavuz’un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Doğancan Yavuz, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Yavuz’un, bir hayvan barınağında çalıştığı ve son zamanlarda babasıyla çokça kez tartıştığı belirtildi.

