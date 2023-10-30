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Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı.... İstenen ceza belli oldu!

Ankara'da tedavi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) öldürüp, annesi Yıldız Zeren'i (45) de yaralayan uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren (24) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:35
Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı.... İstenen ceza belli oldu!
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Numan Yasin Zeren, 29 Haziran'da meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı.

Mehmet Zeren hastanede hayatını kaybetti, Yıldız Zeren de tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KUZENİM ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Numan Yasin Zeren, iddianamede yer alan ifadesinde suçu kabul etmediğini belirterek, anne ve babasına saldırmadığını, babasını öldüren kişinin o gün evde bulunan halasının oğlu olduğunu iddia etti.

Zeren hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


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