Yeniden yargılandı: Ağırlaştırılmış müebbet aldı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:13

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:26

Olay, 2017 yılının aralık ayında meydana geldi. Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren yurttaşlar cesetle karşılaştı.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, boyun kısmında boğulma izi olan cesedin 2 çocuk annesi Dilek Diner’e ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yıllar önce eşinden ayrılan Diner’i, birlikte olduğu Tevfik Kor’un boğarak öldürdüğü saptandı. Kor, Diner’in üzerindeki cep telefonu ile 150 lirayı alarak kayıplara karıştı.

İTİRAF ETTİ

Abant Tabiat Parkı’nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan 1 gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kor, sorgusunda cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kor hakkında ’kasten öldürme’ ve ’kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından dava açıldı.

YENİDEN YARGILANDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kasten öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanan Kor’a, 2019 yılında "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" de uygulanarak 21 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargıtay, olayın hırsızlık değil ’yağma’ olduğuna kanaat getirerek, bu kararı bozdu. Sanık Tevfik Kor, Yargıtay’ın kararı bozmasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Dilek Diner’i öldürdükten sonra yağma suçu işlemesinden dolayı Tevfik Kor’un cezası 21 yıl 3 aydan, ağırlaştırılmış ağır hapis cezasına çevrildi.