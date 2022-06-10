Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı

Konya'da babası Mustafa Karadaş’ı (54) uykusunda tabancayla ateş ederek öldüren Güray Karadaş (19), aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Karadaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 15:14
Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı
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Olay, 10 Haziran Cuma günü saat 03.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana geldi. Güray Karadaş, annesinden bir süre önce ayrılan birlikte yaşadığı çiftçilik yapan babası Mustafa Karadaş'ın başına, uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş edince sesleri duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Mustafa Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güray Karadaş'ın hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Baba Cinayet konya intihar
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