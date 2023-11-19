Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazede gerginlik

Ünlü sunucu Metin Uca, son yolculuğuna uğurlanıyor. 62 yaşında hayatını kaybeden Uca’nın cenaze namazı sırasında gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 13:24
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi sırasında şah damarının tıkalı olduğu belirlenen ve yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını kaybetti. 

Uca, Ankara Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.

Metin Uca'nın cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun yuhladığı görüldü. Törene katılanlar ve imam gruba tepki gösterdi.

Uca, kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Metin Uca için dün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda veda töreni de düzenlendi.


Metin Uca Cenaze gerginlik

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