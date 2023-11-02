Babasının mezarından çiçek çalan hırsıza not bıraktı

Emine B. isimli kadın babasının mezarından çiçeklerin çalındığını fark etti. Acılı kadın çiçek hırsızına not bıraktı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:33
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde bir mezarlıkta meydana gelen olayda babasının mezarından çiçeklerin çalınmasına kadın tepki gösterdi.

Babasının mezarına not bırakan kadın Emine B., çiçekleri çalan şahsa öfke püskürdü. Mezara konulan notta şu ifadeler yer aldı:

"Babamın mezarından çiçek çalan karaktersiz ne ölün rahat uyusun ne de sen, asla helal etmiyorum"

Mezara konulan notu okuyan bir yurttaş, "Çiçeklerin çalınması da, bu yazının yazılması da doğru değil. İlk defa gördüm böyle bir şey" diyerek tepki gösterdi.

 


Mezarlık hırsız çiçek

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