Babasının tartıştığı kişilere bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:25

Güncelleme: 19.10.2023 - 09:41

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak'ta saat 22.50 sıralarında bıçaklı saldırı yaşandı.

SAHTE DOLAR KARŞILIĞI GERÇEK DOLAR TALEBİ

İddiaya göre; geçen Salı günü, Suriyeli Nihad Memik (20) ve Türk vatandaşı E.Ç. (38), ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.'den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba ve oğul, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.'nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp, ayakkabı kalıp malzemesine de el koydu.

El konulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile Nihad Memik ve E.Ç. arasında önce tartışma, sonra ise arbede çıktı. Olayı gören W.S.'nin oğlu M.S., dükkânda bulunan avcı bıçağıyla Nihad Memik ve E.Ç.’ye saldırdı. M.S., Nihad Memik’i kasık bölgesinden, E.Ç.'yi ise karın bölgesinden yaraladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nihad Memik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden E.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın şüphelileri baba ile oğlu, ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.