Esenyurt'ta 'Evime baktın' kavgası: Bıçakla saldırdı!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:58

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:00

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre, yaşadığı evin penceresinden dışarı bakan adam, komşusunun sokakta yürüdüğü sırada kendi binasına baktığını gördü.

Evine doğru baktığı için rahatsız olduğunu söyleyen şahıs ile komşusu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra eline bıçak alan şahıs, evden sokağa inerek komşusu ile kavga etmeye başladı.

Çevredekiler kavgaya dahil olurken şahıs komşusuna bıçakla saldırdı. Bıçaklanan adamın yakınları da sokağa gelirken iki taraf adeta birbirine girdi.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli taraflara güçlükle müdahale etti. Yaralanan adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan feci kavga anları sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.