Babasının tartıştığı kişiyi minibüsle ezen şahıs tutuklandı

Antalya’da babasının tartıştığı iki kişiyi minibüsle adeta ezen ve 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:41
Babasının tartıştığı kişiyi minibüsle ezen şahıs tutuklandı
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile tartışıp kavga etmeye başladı. 

Diğer işçiler tarafından taraflar ayrılırken, Yahya A. durumu oğlu Ahmad A.’ya söyledi. İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A., yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo’ya minibüsle çarparak kaçtı. İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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