Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Kocagöz neden tutuklandı?

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:11

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:11

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 yurttaş hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı. Peki, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz kimdir, kaç yaşında, nerel? Mesut Kocagöz neden tutuklandı?

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

Mesut Kocagöz, 1968 yılında Antalya'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde çalıştı. 2004-2014 yıllarında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, 2014-2019'da Kepez Belediyesi Meclis üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. 2024 Yerel Seçimleri'nde Kepez Belediye Başkanı seçildi.

MESUT KOCAGÖZ EVLİ Mİ?

CHP'den Kepez Belediye Başkan adayı gösterilen Mesut Kocagöz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MESUT KOCAGÖZ NEDEN TUTUKLANDI?

Teleferik kazası ile ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme taksirle adam öldürmek ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.