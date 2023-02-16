Babasının telefonunu enkazda buldu: Son siparişi yürek burktu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:05

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerle sarsıldı. Şu ana kadar 35 bin 418 kişinin hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

Merve Börta Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.

Engelli öğrencilerin köylerine gider ücretsiz okuma yazma öğretirdi. Babama her hafta sonu 'köylere gitme. Hava soğuk' derdim. Kızım 'Allah'ın gücüne gider elimiz ayağımız sağlam. Gençken gidelim' derdi. Annem gençken ücretsiz tüm yaşlılara iğne yapar evinin kapısını çalanı geri çevirmezdi hiç. Sizsiz 10 günüm bitmek üzere" diye yazdı.

"BABAM HEDİYEMİ BİLE HAZIRLAMIŞ"

Anne ve babasıyla müm üflemenin büyük bir nimet olduğunu söyleyen Börta, "3 gün sonra doğum günüm 18 şubat.. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü.. Babam hediyemi bile hazırlamış babamın telefonunu enkaz altından kurtardım en son siparişi benim hediyemmiş.." dedi.