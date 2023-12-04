Babasıyla kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:22

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:22

Çorum'da S.B. ile F.Ş., Cemilbey Caddesi üzerinde babasıyla yürüyen O.D.’ya pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan yurttaşların yaptığı ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan O.D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Silahlı saldırı olayının gerçekleştiği cadde üzerinde park halinde bulunan üç araç da pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan S.B. ile F.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.