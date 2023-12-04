Cadde ortasında 'silahlı' kavga... Kurşun yağdırdı!

Adıyaman'da husumetli 2 kişinin cadde ortasında kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:47
Cadde ortasında 'silahlı' kavga... Kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news

Adıyaman Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.E. ve A.K., yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K.'ye ateş etmeye çalıştı.

Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


adıyaman kavga Cadde tabanca

İlgili Haberler

İstanbul Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı
Tokat’ta yolcu dolu otobüse silahlı saldırı

Tokat’ta yolcu dolu otobüse silahlı saldırı
Maltepe’de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Maltepe’de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

En Çok Okunan Haberler