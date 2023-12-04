Cadde ortasında 'silahlı' kavga... Kurşun yağdırdı!
Adıyaman'da husumetli 2 kişinin cadde ortasında kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.
Adıyaman Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.E. ve A.K., yolda karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K.'ye ateş etmeye çalıştı.
Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Naci Görür'den ilk açıklama!