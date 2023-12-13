Babasıyla tartıştı, evini ateşe verdi... 4 kişi dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:59

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:59

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi Pervane Sokak'taki dört katlı binanın ikinci katında ikamet eden U.K. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. evdeki eşyaları ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişiden biri, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.