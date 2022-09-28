Babaya, 5 yaşındaki kızını istismar ve görüntülerini paylaşmaktan 26 yıl 8 ay hapis
Kayseri'de, O.Y. (30), kızı M.Y.'yi (5), istismar ve görüntülerini sosyal medyadan bir kişiye attığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. O.Y., iddiaya göre kızı M.Y.'ye istismarda bulunduğu anları video kaydına alarak, sosyal medyadan bir kişiye attı.
Sosyal medyadan tanıştığı bu kişiye eşinin ve başka isimlerin de videolarını attığı iddia edilen şüpheli O.Y. şikayet üzerine gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y., 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
İTİRAF ETTİ
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Y. ile şikayetçi eşi hazır bulundu. Hakkındaki iddiaları kabul eden sanık O.Y., "Kızımın vücudunu ellerken video kaydına aldım. Videoları tanımadığım kişiye sosyal medya hesabından attım. Eşimin de videosunu çekip aynı kişiye attım. Başkalarının da görüntülerini çekip atıyordum. Böyle bir olaydan dolayı karşınıza çıktığım için çok pişmanım" dedi.
Sanığın eşi de şikayetçi olduğunu belirterek, kocasının cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık O.Y.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'müstehcenlik' suçundan da 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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