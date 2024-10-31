Baca deliğinden horon dinleten ev sahibinin cezası belli oldu!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:23

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Yeşil Cami Mahallesi'ndeki iki katlı evin alt katında ailesiyle yaşayan kiracı Nusret Durmaz, 2 yıl önce üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kaldı.

Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlarla İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikâyetçi oldu.

"SÖZLEŞME BİTTİ AMA ÇIKMADILAR"

Baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinleten ev sahibi, kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler. Bende o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış.”

"AŞAĞI SES VERİYORUM"

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, şöyle konuştu:

“Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum.”

"DAHA YÜKSEK FİYATTAN VERMEK İSTEDİ"

Kiracı Nusret Durmaz ise, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikâyetçi olduk.”

HAPİS CEZASI KARARI

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'huzur ve sükûneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

Bu olayların ardından kiracı Nusret Durmaz'ın boşalttığı evin, 2 yıldır boş durduğu aktarıldı.